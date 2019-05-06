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Врио главы Республики Алтай скорбит по погибшим в SSJ-100

Происшествия

Олег Хорохордин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево»

Горно-Алтайск, 6 мая 2019, 09:54 — REGNUM  Комментируя авиакатастрофу в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погибли десятки человек, находившихся на борту самолёта SSJ-100, следовавшего рейсом Москва-Мурманск, врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин выразил глубочайшие соболезнования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как вы знаете, вчера в аэропорту Шереметьево произошла страшная трагедия. Погиб 41 человек. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память тем, кого уже нет с нами», — написал он на своей странице в соцсетях.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате авиакатастрофы, произошедшей 5 мая при аварийной посадке самолета SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 из 78 человек. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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