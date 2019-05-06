В Зауралье рабочая группа определит меры поддержки пострадавшим от пожаров

Курган, , 09:50 — REGNUM В Зауралье по поручению врио главы региона Вадима Шумкова создана рабочая группа для поддержки пострадавших от пожаров. Чиновники, вошедшие в группу, должны определить меры и формы поддержки, которая будет оказана людям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков распорядился создать рабочую группу по вопросам оказания поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров. В неё войдут вице-губернатор Владислав Кузнецов, заместитель губернатора по социальной политике Татьяна Менщикова, начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина, начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сергей Кетов и главы шести муниципалитетов, где введён режим ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2019 года Курганский спасательный гарнизон переведён на трёхсменный режим дежурства. Всего на тушении природных пожаров задействовано 455 человек и 111 единиц техники. Работают все сотрудники госпожнадзора, 70 служащих Росгвардии, вся группировка УВД. Начальник ГУ МЧС России по Курганской области полковник внутренней службы Олег Рожков сообщил на заседании комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций о возбуждении в связи с пожарами пяти уголовных дел по ч.2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений») и по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

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