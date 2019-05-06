Семьи мурманчан, погибших в «Шереметьево», получат по 1 млн рублей

Москва, , 09:42 — REGNUM Семьи жителей Мурманской области, погибших в авиакатастрофе самолёта SSJ-100, следовавшим рейсом Москва — Мурманск получат по 1 млн рублей, сообщается на сайте правительства области.

Уточняется, что такое распоряжение дал врио главы Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, 6, 7 и 8 мая в регионе объявлены днями траура по погибшим в авиакатастрофе.

Читайте также: В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»

Напомним, 5 мая в аэропорт «Шереметьево» вернулся лайнер, ранее вылетевший в Мурманск. Самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся во время аварийной посадки. Погиб 41 человек.

Подробнее: «Шереметьево» и «Аэрофлот» скорбят вместе с близким погибших рейса SU1492

Читайте развитие сюжета: Командир SSJ-100 рассказал подробности катастрофы в «Шереметьево»