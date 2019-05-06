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Всецело разделяем боль утраты: соболезнования Мурманску из Пскова

Происшествия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате возгорания самолёта SSJ-100 5 мая

Псков, 6 мая 2019, 09:35 — REGNUM  Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от своего имени и от лица всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате возгорания самолета SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, текст соболезнования опубликован на официальном портале госорганов Псковской области.

«Искренние соболезнования от меня лично и всех жителей Псковской области всем, кто потерял родных и близких в катастрофе в Шереметьево. Страшная трагедия унесла жизни больше 41 человека, в том числе детей. Всецело разделяем с вами боль и горечь утраты. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим!» — говорится в тексте соболезнования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая вылетевший из Москвы в Мурманск авиалайнер Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и загорелся во время аварийной посадки. По информации Следственного комитета РФ, из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера, выжили 37 человек, 41 человек погиб.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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