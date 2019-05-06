В майские праздники пожарные Томской области тушили сухую траву сто раз

Томск, , 09:31 — REGNUM Пожарные подразделения Томской области с 1 по 5 мая совершили 152 оперативных выезда, в том числе 100 — на тушение палов травы. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в областной администрации.

Общая площадь возгорания сухой растительности составила более 205 гектаров.

Самые крупные палы были зафиксированы на 24-м километре трассы Кожевников-Тека (25 га), у деревни Городок (19 га), в окрестностях Зырянского (15 га), в районе деревни Шиняево (15 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 3 мая 2019 года в ряде муниципалитетов Томской области, в том числе в Томске, действует особый противопожарный режим.

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