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В майские праздники пожарные Томской области тушили сухую траву сто раз

Происшествия

Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 205 гектаров

Томск, 6 мая 2019, 09:31 — REGNUM  Пожарные подразделения Томской области с 1 по 5 мая совершили 152 оперативных выезда, в том числе 100 — на тушение палов травы. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в областной администрации.

Общая площадь возгорания сухой растительности составила более 205 гектаров.

Самые крупные палы были зафиксированы на 24-м километре трассы Кожевников-Тека (25 га), у деревни Городок (19 га), в окрестностях Зырянского (15 га), в районе деревни Шиняево (15 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 3 мая 2019 года в ряде муниципалитетов Томской области, в том числе в Томске, действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В муниципалитетах Томской области вводится особый противопожарный режим

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Травяные пожары
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