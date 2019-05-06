Луганск, ЛНР, , 09:28 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования три раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщается 6 мая на сайте оборонного ведомства.

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново и Калиново-Борщеватое.

ВСУ применили миномёты калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатомёты РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки с 3 по 4 мая украинские силовики обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР из миномётов калибра 82 мм.

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