ВС Израиля нанесли удар по офису турецкого агентства в Палестине — СМИ

Анкара, , 09:26 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Израиля нанесли удар по офису информационного агентства Anadolu Ajansi во время столкновений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Об этом 6 мая сообщается на официальном сайте издания.

Данное нападение осудили многие мусульманские государства, что касается стран Евросоюза, то в этом вопросе Анкару поддержала лишь Греция.

«К сожалению, мы часто сталкиваемся с политикой двойных стандартов. Честно говоря, молчание ЕС было ожидаемо», — подчеркнул представитель правящей в Турции партии Мехмет Касим Гульпинар.

Напомним, турецкое информационное агентство Anadolu Ajansi активно освещает конфликт между Израилем и Палестиной, симпатии корреспондентов находятся на стороне последней.

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