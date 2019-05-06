25 нарушителей и 5 уголовных дел — пожары в Курганской области

Курган, , 09:21 — REGNUM В Курганской области выявлены 25 нарушителей и заведено пять уголовных дел в связи с пожарами начала мая. Только вчера, 5 мая, было возбуждено два уголовных дела по фактам возгорания в посёлке Смолино и в СНТ «Коммунальщик-2» за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Зауралью.

Возбуждены также уголовные дела за распространение огня на участки садового товарищества «Благодатное» и на жилые дома в деревне Ордина Белозёрского района. По ч. 2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений») заведено дело по факту пожара на Чаусовском мастерском участке.

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщила о выявлении в населённых пунктах Зауралья 25 нарушителей, разводивших открытый огонь. Составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.

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