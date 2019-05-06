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13 человек пострадали при пожаре в жилом доме на Ставрополье

Происшествия

Десять пострадавших госпитализированы

13 человек пострадали при пожаре в жилом доме на Ставрополье
mrNilssen
Огонь

Железноводск, Ставропольский край, 6 мая 2019, 09:12 — REGNUM  13 человек, в том числе пять детей, пострадали в результате пожара в девятиэтажном панельном жилом доме в ночь на 6 мая в городе Железноводске Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило около 03:40. Огонь охватил около 100 кв. м на первом и втором этажах жилой девятиэтажки. В 04:55 возгорание локализовали, в 05:26 открытое горение было ликвидировано, в 08:11 пожар полностью ликвидировали.

70 жителей дома были эвакуированы. 13 человек, в том числе пять детей были доставлены в горбольницу Железноводска. Десять пострадавших, в том числе пять детей, госпитализированы, еще трое направлены на амбулаторное лечение.

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Пожары в жилых домах
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