«Аэрофлот» выразил соболезнования близким погибших рейса Москва — Мурманск

Москва, , 09:07 — REGNUM Международный аэропорт «Шереметьево» и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования родственникам и близким погибших рейса SSJ-100 «Москва — Мурманск», сообщается на сайте аэропорта.

«Руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли как личную трагедию рейса SU1492 «Москва — Мурманск». «Аэрофлот» и «Шереметьево», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что «Шереметьево» и «Аэрофлот» окажут всемерное содействие родственникам и близким погибших и пострадавших в авиакатастрофе.

Читайте также: Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом «Москва-Мурманск». На борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек.

Подробнее: Открыта горячая линия для родственников пассажиров рейса SU 1492

Семьи мурманчан, погибших в «Шереметьево», получат по 1 млн рублей