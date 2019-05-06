Штрафы не пугают: ещё три новосибирские деревни пришлось спасать от огня

Новосибирск, , 09:05 — REGNUM За минувшие сутки в Новосибирской области ликвидированы три крупных природных пожара. Под реальной угрозой оказались более 600 человек, проживающих в деревнях Мухино, Романовка и Мироновка Чистоозерного района — пал травы стремительно приближался к населённым пунктам, но, несмотря на сильный ветер, опасность удалось оперативно ликвидировать, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, в области сложилась «крайне напряжённая обстановка с палами сухой растительности». В Новосибирском районе рядом с садовым обществом «Сады Приобья» горела трава, огонь распространился и повредил три надворные постройки и стену строящегося дома. В Коченевском районе пущенный пал травы перешёл в садовое общество «Русское поле». Дачи удалось отстоять от огня, но выгорели две хозяйственные постройки.

«За сутки в Новосибирской области патрульными группами выявлены и оперативно ликвидированы 294 возгорания мусора и травы, которые в большинстве случаев происходили на землях поселений и сельхозназначения. 44 пожара произошло в Новосибирске, 32 — в Искитиме и Искитимском районе, 31 — в Татарском, 30 — в Коченевском, 29 — Новосибирском районах. Все произошедшие пожары — это поджоги травы и мусора», — подчеркнули в региональном управлении МЧС РФ.

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области за нарушение требований пожарной безопасности в отношении граждан, должностных и юридических лиц возбуждено 560 административных дел.

Напомним, что с 1 мая на всей территории региона установлен особый противопожарный режим. Жителям области в том числе запретили разводить костры и сжигать траву. За нарушения предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. рублей — для должностных лиц и до 400 тыс. рублей — для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар оставил без жилья три семьи в посёлке Курундус Тогучинского района Новосибирской области. Возбуждено одно уголовное дело за нарушения требований пожарной безопасности и шесть административных дел.

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