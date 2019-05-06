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Австралийский диджей Adam Sky погиб во время отдыха на Бали

Происшествия

Музыкант входил в тройку самых популярных диджеев в Азии

Кута, Индонезия, 6 мая 2019, 08:55 — REGNUM  Австралийский диджей и продюсер Адам Нит, более известный под псевдонимом Adam Sky, погиб во время отдыха на Бали, передает немецкий канал n-tv 6 мая.

Тело 42-летнего музыканта было обнаружено 4 мая на территории отеля в городе Кута. Как показывает предварительное расследование, Нит погиб при попытке оказать помощь своей сотруднице, гражданке России. Девушка упала с балкона и повредила ногу. Нит бросился к ней, разбив стеклянную дверь и получив глубокие порезы. Он скончался от потери крови.

Adam Sky был одним из самых востребованных музыкантов в Азии. Его композиции занимали ведущие места в чартах, он входил в тройку самых популярных диджеев.

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