Австралийский диджей Adam Sky погиб во время отдыха на Бали

Кута, Индонезия, , 08:55 — REGNUM Австралийский диджей и продюсер Адам Нит, более известный под псевдонимом Adam Sky, погиб во время отдыха на Бали, передает немецкий канал n-tv 6 мая.

Тело 42-летнего музыканта было обнаружено 4 мая на территории отеля в городе Кута. Как показывает предварительное расследование, Нит погиб при попытке оказать помощь своей сотруднице, гражданке России. Девушка упала с балкона и повредила ногу. Нит бросился к ней, разбив стеклянную дверь и получив глубокие порезы. Он скончался от потери крови.

Adam Sky был одним из самых востребованных музыкантов в Азии. Его композиции занимали ведущие места в чартах, он входил в тройку самых популярных диджеев.