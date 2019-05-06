В Новосибирске военная техника во время репетиции парада оборвала провода

Новосибирск, , 08:46 — REGNUM В Новосибирске во время репетиции парада Победы военная техника оборвала троллейбусные провода на Красном проспекте. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне, 5 мая, в городе прошла первая репетиция парада войск Новосибирского гарнизона.

«Не обошлось без ЧП — во время прохождения колонны топливозаправщиков по главной магистрали города, оказалась задета линия электропередач, из-за чего провода повисли над проезжей частью и упали на дорогу», — сообщается на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал, но репетиция была приостановлена.

«Репетиция парада Победы прошла в полном порядке, как и было задумано. Инцидент с троллейбусными проводами был разрешён за 15 минут, троллейбусная линия в месте порыва была восстановлена. За зиму провода провисли, о чём нас не предупредили», — сообщает Сиб. фм со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Отметим, что ещё одна репетиция парада Победы в Новосибирске пройдёт 7 мая.