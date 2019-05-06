«Машина негодная, я об этом говорил»: заслуженный пилот РФ о SSJ-100

Хабаровск, , 08:46 — REGNUM Заслуженный пилот РФ, член авиакомиссии при президенте России Юрий Сытник, говоря о трагедии в «Шереметьево», назвал в числе причин низкое качество самолетов «Сухой Суперджет 100» и коррупцию. Летчик убеждён, что самолёты советской постройки после модернизации могли бы перевозить пассажиров без рисков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Бывший военный лётчик, член авиакомиссии при президенте РФ Юрий Сытник в беседе с Daily Storm заявил, что ситуация с частыми крушениями и авариями SSJ-100 является вполне предсказуемой. Он отметил, что самолёты других, советских, моделей после определенной модернизации могли бы летать без риска для пассажиров.

«Машина негодная. Я говорил об этом и десять, и пять, и три года, и год назад, и сейчас. Машина плохая. Но люди покупают билеты. Пассажиры! Откройте глаза и прекратите покупать билеты на SSJ-100! За свои деньги люди купили себе смерть!» — сказал Юрий Сытник.

Заслуженный лётчик также убежден, что причиной крайне низкого качества SSJ-100 является «коррупция и распил бюджетов, выделенных на проектировку самолета», а также «некомпетентность некоторых руководителей на ответственных постах».

Он особо подчеркнул, что самолёты других, советских, моделей никогда не сталкивались с таким количеством проблем.

«Самолёты, которые годами летали, ИЛ-62, ТУ-154, ТУ-133, Як-42 — им нужна небольшая модернизация: новая авионика, двигатели, и машины ещё летали бы 15—20 лет! А то как же — «пилить» при модернизации ведь нечего!» — сказал Сытник.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 5 на 6 мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево» потерпел катастрофу при аварийной посадке пассажирский самолет SSJ-100. Погиб 41 человек.

Ранее авиакомпании неоднократно обращали внимание на низкое качество самолёта, отмечая некачественные двигатели и шасси. В августе 2018 года дирекция авиакомпании «Якутия» заявила о возможном отказе от самолётов этого типа, также по причине плохого качества машин.