С чувством глубокой скорби: соболезнования погибшим в SSJ-100 от Забайкалья

Чита, , 08:42 — REGNUM Глава Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 5 мая на борту самолёта SSJ-100, следовавшего по маршруту Москва — Мурманск. Телеграмму со словами сочувствия он направил временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису, сообщает сегодня, 6 мая, пресс-служба губернатора.

«С чувством глубокой скорби восприняли забайкальцы весть о человеческих жертвах в результате пожара на борту самолета в «Шереметьево». Примите мои искренние соболезнования. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», — сказано в послании.

Напомним, самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, вылетел из аэропорта «Шереметьево» в 18:02, но уже в 18:30 произошло его экстренное приземление и почти сразу — возгорание. Эвакуация прошла быстро, но 41 пассажира из 78 находившихся на борту человек спасти не удалось. По одной из версий, в лайнер могла попасть молния. Экипаж совершил посадку в ручном режиме, управляя самолетом без каких-либо средств поддержки.