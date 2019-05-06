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Открыта горячая линия для родственников пассажиров рейса SU 1492

Происшествия

А также телефон горячей линии МЧС

Открыта горячая линия для родственников пассажиров рейса SU 1492
zoosnow
Телефон

Москва, 6 мая 2019, 08:32 — REGNUM  Аэропорт «Шереметьево» открыл телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU 1492 Москва — Мурманск, сообщается на сайте аэропорта.

Телефон горячей линии: +7 (495) 232-65-40. Телефон горячей линии МЧС: +7 (800) 775-17-17.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек.

Подробнее: Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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