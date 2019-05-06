Открыта горячая линия для родственников пассажиров рейса SU 1492

Москва, 6 мая 2019, 08:32 — REGNUM Аэропорт «Шереметьево» открыл телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU 1492 Москва — Мурманск, сообщается на сайте аэропорта.
Телефон горячей линии:
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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек.
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