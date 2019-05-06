Названа причина аварийной посадки самолета в Нур-Султане

Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Самолет казахстанской авиакомпании SCAT совершил аварийную посадку по причине разгерметизации судна. Об этом 6 мая заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр после заседания правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Министр добавил, что экипаж самолета действовал профессионально и осуществил посадку в нормальном режиме. Во время полета второй пилот потерял сознание, добавил Скляр. В настоящее время пострадавший пилот госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая экипаж самолета авиакомпании SCAT запросил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Нур-Султана. На борту самолета находились пять членов экипажа и 42 пассажира. В результате происшествия пострадал второй пилот.