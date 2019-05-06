ЮНИСЕФ: от наводнений в Ираке и Иране пострадали свыше 100 тыс. человек

Багдад, , 08:33 — REGNUM По данным детской организации ЮНИСЕФ, в результате наводнений в Иране и Ираке пострадали свыше 100 тыс. детей и членов их семей, сообщает 6 мая Kurdistan.ru.

Порядка 20 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, среди них также были дети, многие не получают доступ к чистой воде и другим санитарным услугам. Жители вынуждены использовать дождевую воду.

«ЮНИСЕФ ведет круглосуточную работу с целью обеспечения детей и членов их семей чистой питьевой водой, а также решения других неотложных проблем», — отмечает представитель ЮНИСЕФ в Ираке Хамида Ласеко.

Напомним, Ирак, Иран, а также ряд других государств региона регулярно страдают от проливных дождей и вызываемых ими наводнений. Основными причинами серьезных последствий стихийных бедствий является слабое развитие инфраструктуры, а также последствия боевых действий.

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