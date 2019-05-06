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Тюменская область в ожидании аномальной жары

Происшествия

7 и 8 мая 2019 года воздух прогреется до +29 градусов

Тюменская область в ожидании аномальной жары
dimitrisvetsikas1969
Жара

Тюмень, 6 мая 2019, 08:36 — REGNUM  На Тюменскую область надвигается невиданная для мая жара. 7 и 8 мая 2019 года воздух прогреется до +29 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В связи с этим существует опасность лесных пожаров. За праздничные дни с 1 мая в Тюменской области произошло 440 пожаров, из них 394 возникли по причине загорания сухой травы, высохших прошлогодних листьев и всевозможного мусора.

Главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает о соблюдении мер пожарной безопасности — не жечь траву, воздержаться от походов в лес на шашлыки. Также опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

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Жара, засуха
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