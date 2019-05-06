В Киеве в результате стрельбы ранен журналист

Киев, , 08:31 — REGNUM Возле одного из баров Киева неизвестный мужчина открыл огонь по людям и скрылся на машине с военными номерами, сообщил 5 мая ресурс «Информатор».

Инцидент произошёл в Оболонском районе города. Группа из 4−5 человек выходила из заведения, в это время один из участников компании сделал шесть выстрелов по людям, сел в автомобиль марки Mercedes с чёрным военным номером КВ 0405 и скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы ранение ноги получил журналист «Радио Свобода». Позже подозреваемый сам пришёл в Оболонский райотдел полиции и сдался правоохранителям.

Напомним, 5 мая под Киевом был застрелен заместитель начальника отделения полиции населённого пункта Барышевка. Полицейский был убит в ресторане выстрелом в шею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкассах был жестоко избит журналист Вадим Комаров. В результате избиения он оказался в реанимации.

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