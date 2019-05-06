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Томская область выразила соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»

Происшествия

В результате авиакатастрофы в «Шереметьево» погиб 41 человек

Томск, 6 мая 2019, 08:03 — REGNUM  Губернатор Томской области Сергей Жвачкин от имени жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолёта в аэропорту «Шереметьево». Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 мая, сообщили в областной администрации.

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«От имени жителей Томской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолёта. Наши соболезнования всем мурманчанам. Трагедия в «Шереметьево» не оставила сибиряков равнодушными. Скорбим вместе с вами», — говорится в телеграмме Жвачкина на имя временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая произошла авиакатастрофа. Объятый пламенем самолёт SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку. Всего на борту самолёта находились 78 человек, из них 41 погиб.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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