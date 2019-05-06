Майские праздники значительно осложнили пожароопасную ситуацию на Алтае

Барнаул, , 08:05 — REGNUM В связи с майскими праздниками многие жители Алтайского края проигнорировали введённый в регионе особый противопожарный режим и доставили немало хлопот сотрудникам регионального ГУ МЧС РФ. Первое настоящее тепло, сухая погода, массовые выезды граждан на дачи и «на природу» — факторы, традиционно приводящие к значительному росту числа возгораний на территории региона, отмечают спасатели.

По их данным, на 5 мая количество возгораний на территории края за минувшие сутки уменьшилось, но, тем не менее, их зарегистрировано 136 (4 мая — 250).

«Более 90% от общего числа пожаров — несанкционированные палы прошлогодней травы, в нескольких случаях от огня пострадали бесхозные садовые домики и постройки на окраинах населенных пунктов», — подчеркнули в МЧС.

Одно из крупных возгораний произошло на окраине посёлка Кислуха Первомайского района: горела трава на площади порядка 3000 квадратных метров. Огонь удалось остановить буквально в нескольких метрах от жилья.

«Также огнем уничтожены постройки: сарай и заброшенный садовый домик. Ликвидация только этого возгорания длилась около полутора часов, ведь потушить горящий сухостой крайне сложно, пламя распространяется по нему молниеносно. Но в этом случае пожар не пришел по траве, а возник на участке», — поясняют спасатели.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Алтайском крае с 1 мая 2019 года. На период его действия гражданам запрещено посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах).