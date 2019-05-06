Взрыв на химзаводе в США: число жертв увеличилось до трех

Чикаго, США, , 07:46 — REGNUM Число жертв взрыва на химическом заводе в городе Уокиган в американском штате Иллинойс возросло до трех человек, сообщает Associated Press.

По данным издания, на месте происшествия спасатели обнаружили тело еще одного сотрудника завода. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на заводе произошел утром 4 мая в районе Сансет-авеню и Нортвестерн-авеню. По данным спасателей, взрыв мог иметь техногенное происхождение. В настоящее время расследование обстоятельств инцидента продолжается.