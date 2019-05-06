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Ситуация с пожарами в Зауралье стабилизировалась

Происшествия

Угрозы перехода огня на жилые дома населённых пунктов нет, сообщает правительство региона

Курган, 6 мая 2019, 07:40 — REGNUM  Ситуация с пожарами в Курганской области стабилизировалась благодаря привлечению дополнительных сил и авиатехники. Угрозы перехода огня на жилые дома населенных пунктов нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона

По сравнению с 4 мая, число лесных пожаров уменьшилось в два раза, возгораний на 38. Вертолёт МИ-8 сбрасывал воду вблизи населенных пунктов Белозерского района, самолет-амфибия БЕ 200 работал в Юргамышском и Кетовском районах. Вечером 5 мая в Курганскую область прибыл самолет ИЛ — 76, который был задействован в тушении пожаров в Юргамышском районе.

Привлечённая в помощь из соседних Тюменской и Челябинской областей группировка сил работает на территории Белозерского и Щучанского районов. Всего на тушении природных пожаров задействовано 455 человек и 150 единиц техники.

Сейчас основные силы направлены на защиту населенных пунктов и предупреждение возгораний. Режим чрезвычайной ситуации действует на территории шести муниципальных образований региона.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков потребовал от глав муниципалитетов обеспечить полный запрет доступа населения в леса.

«Причина 98% возгораний — человеческий фактор. Это наши с вами жители поджигают, по небрежности, по неосторожности, по недопониманию. Просьба по информированию населения отработать лично, задействовать весь свой персонал», — заявил Вадим Шумков.

В правительстве региона отмечают, что в районах, где есть непотушенные очаги и опасность дальнейшего распространения огня, установлено круглосуточное дежурство. Подготовлены транспорт и места для незамедлительной эвакуации и размещения людей.

ГУ МЧС по Зауралью сообщает о трёх пожарах за 5 мая. Все они произошли в Кургане.

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Лесные пожары — 2019
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