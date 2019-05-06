В Хакасии из-за травяного пала произошёл пожар в заповеднике

Усть-Абакан, Хакасия, , 07:03 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии пал травы 5 мая перекинулся на лесную территорию заповедника «Хакасский». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 мая, в республиканском правительстве, очаг возгорания потушили в течение нескольких часов, но ликвидация пожара в настоящее время продолжается, так как огонь представляет опасность для территории заповедника.

Уточняется, что степной пожар общей протяжённостью по фронту 12 км был зафиксирован на участке «Чазы». На место возгорания прибыли пожарные из Чаркова (от ближайшего пожарного подразделения в Чаркове до места пожара — 26 километров). С пожаром также боролись лесничие и оперативная группа заповедника. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Сумма ущерба устанавливается.

В администрации главы Хакасии сообщили, что руководитель региона Валентин Коновалов вылетел на место пожара. Также туда отправились министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Арехов и сотрудники авиалесоохраны.

За минувшие выходные в Хакасии ликвидировано 20 степных пожаров и 18 палов травы. С 30 апреля по 5 мая в регионе зарегистрировано семь лесных пожаров.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, всего за прошедшие пять выходных дней (с 1 по 5 мая) в Хакасии зарегистрировано 104 пожара. Чаще всего пожары происходили в жилье, банях и надворных постройках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с января по апрель 2019 года в Хакасии потушено 1070 пожаров. Погибли 22 человека, 15 травмированы. С 25 марта по 12 мая 2019 года в регионе действует особый противопожарный режим.

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