Десять человек ранены в ДТП с участием автобуса в Ульяновской области

Ульяновск, , 06:37 — REGNUM В Ульяновской области устанавливают обстоятельства аварии с участием автобуса с пассажирами и четыре легковых машин. В результате столкновения травмы получили десять человек, из них четверо госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по Ульяновской области.

Авария произошла вечером 5 мая в Ульяновском районе на 218 км при подъезде к г. Ульяновску. По предварительной информации, столкнулись автобус «Богдан» и четыре легковые машины: Lada Largus, Opel Astra, Skoda Octavia и Kia Picanto. В результате аварии трое пассажиров «Жигулей» и шесть пассажиров автобуса были ранены.

«Водитель и трое пассажиров автомобиля Lada Largus с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

По данным полиции, в Ульяновской области в 2018 году выявлено около 1,8 млн нарушений ПДД РФ, в том числе задержано 3,3 тыс. водителя с признаками опьянения, выявлено 1,44 млн фактов нарушения скоростных режимов движения транспортных средств. Пресечено 31,8 тыс. нарушений ПДД водителями, осуществляющих пассажирские перевозки.