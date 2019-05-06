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Пять человек сгорели в пожаре в жилом доме на юге Китая

Происшествия

Пламя разгорелось около 6:00 по местному времени в деревне Силун в пригороде Гуйлиня, столицы региона

Пять человек сгорели в пожаре в жилом доме на юге Китая
Пожар

Наньнин, Китай, 6 мая 2019, 06:31 — REGNUM  Пять человек погибли в результате пожара в жилом домне в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Пламя разгорелось около 6:00 по местному времени в деревне Силун в пригороде Гуйлиня, столицы региона. Пять человек погибли еще 30 получили ожоги. Из пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии. Все раненые получают медицинскую помощь. В настоящее время проводится расследование в связи с инцидентом.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и еще 27 получили ранения в провинции Гуандун на юге Китая, который произошёл в шестиэтажном здании возле Педагогического университета Гуанси.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек погибли при пожаре в шестиэтажном жилом доме в Китае

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Пожары в жилых домах
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