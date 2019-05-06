«Это большая трагедия»: глава Тувы об авиакатастрофе в Шереметьево

Кызыл, , 06:30 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол от своего имении и от имени жителей республики выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

«Это большая трагедия, которую предстоит мужественно преодолевать всю жизнь. Мы разделяем с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — пишет руководитель Тувы на своей странице в соцсети.

Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

В комментариях под записью жители республики также выразили соболезнования родным и близки погибших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия в аэропорту «Шереметьево» произошла 5 мая. Самолёт «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку. Лайнер был объят пламенем. Погиб 41 человек. Часть пассажиров смогла эвакуироваться.

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