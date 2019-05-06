В Екатеринбург из Шереметьево отменили два рейса

Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM В Екатеринбург отменено два рейса из аэропорта «Шереметьево». Об этом говорится в онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Один из рейсов — U6−2 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был прибыть в Екатеринбург в 23:40 по местному времени. Второй рейс — SU-1406 авиакомпании «Аэрофлорт», его на Урале ожидали в 01:55.

Как написала на своей странице в Facenook одна из пассажирок, ей выдали билет на другой рейс. При этом она заметила, что аэропорт «Шереметьево» работает слаженно.

Также оказались задержаны другие рейсы из Шереметьево. Задержки составили несколько часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую посадку самолёт «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, Лайнер был объят пламенем.

Часть пассажиров смогла эвакуироваться, но 41 человек погиб.