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Посольство России в ФРГ возмущено вандализмом в Трептов-парке

Происшествия

Осквернен памятник скорбящей матери

Посольство России в ФРГ возмущено вандализмом в Трептов-парке
SteSus85
Трептов-парк

Берлин, 6 мая 2019, 06:10 — REGNUM  Неизвестные осквернили монумент «Родина-мать» в Трептов-парке в Берлине. Сообщение об этом опубликовано на странице российского посольства в Германии в Facebook.

«Злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушив структуру камня», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты выразили возмущение надругательством над скульптурой в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия мемориала, посвященного памяти павших в борьбе с нацизмом.

Отмечено, что местные правоохранительные органы оповещены о произошедшем. Дипмиссия РФ рассчитывает на скорейшее восстановление памятника и поимку вандалов.

Скульптура скорбящей матери открывает мемориальный комплекс в Трептов-парке. За ней высажена аллея берез, далее находятся символические ворота из преклоненных знамен, аллея саркофагов и главная часть комплекса — 12-метровая статуя воина-освободителя.

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Вандализм
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