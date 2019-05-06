Авиакомпания «Якутия» готовится делать выводы из ЧП с Superjet 100

Якутск, , 05:57 — REGNUM В авиакомпании «Якутия» усилили контроль за техническим состоянием самолётов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, особое внимание будет уделено их техническому обслуживанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

«Проанализировано текущее техническое состояние воздушных судов. На особый контроль взяли выполнение технического обслуживания самолётов Sukhoi Superjet 100», — сообщил первый заместитель генерального директора «Якутии» Илья Пономарёв.

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Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников заявил, что по итогам расследования ЧП в аэропорту «Шереметьево» и выводов комиссии будет принято решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

В авиакомпании «Якутия» сегодня эксплуатируются два таких воздушных судна. По словам Ильи Пономарёва, с экипажами самолётов проведены дополнительные занятия, темой которых стал контроль ситуаций, возникающих в процессе полёта.

Глава Якутии Айсен Николаев направил временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису телеграмму со словами соболезнования от имения всех якутян.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100, который должен был лететь по маршруту Москва-Мурманск. По взлётно-посадочной полосе воздушное судно ехало, охваченное огнём. 41 пассажир не успел эвакуироваться, люди погибли. Предварительными причинами ЧП называются отказ автоматики самолёта из-за попадания молнии и неполадки в двигателе воздушного судна.

Напомним, руководство авиакомпании «Якутия» ранее неоднократно заявляло о часто возникающих технических проблемах при эксплуатации самолётов Superjet 100. Экс-директор авиаперевозчика называла их ненадёжными, объясняя причины частых задержек рейсов «Якутии».

"У Суперджетов — низкий коэффициент технической надежности, часто приходится ремонтировать», — также отмечал депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров.

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