Москва, , 05:49 — REGNUM

Посетитель торгового центра на северо-востоке Москвы устроил стрельбу из травматического оружия. Мужчина вел себя неадекватно, передает «Пятый канал».

Травматическое оружие (cc) Stanislav S. Yanchenko

Инцидент произошел 5 мая в ТЦ «Тайнинский» на территории Лосиноостровского района столицы. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Сначала он произвел три выстрела внутри здания, потом еще шесть — на улице. Выстрелы он совершал хаотично.

Злоумышленника задержала полиция, оружие у него изъяли. Пострадавших нет, уточняет радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у пассажира московского метрополитена был изъят макет гранаты. Инцидент произошел на станции «Рижская».

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