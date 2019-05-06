Спикер Госсобрания Якутии выразил соболезнования родным погибших в SSJ-100

Якутск, , 05:15 — REGNUM Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев выразил глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево». Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского законодательного органа.

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«От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Скорейшего выздоровления желаю пострадавшим. Якутия с вами», — сказал Пётр Гоголев.

Как сообщало ИА REGNUM, погиб 41 пассажир совершившего аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая самолёта Superjet-100, который должен был лететь по маршруту Москва — Мурманск. По предварительным данным, воздушное судно вернулось обратно в аэропорт вылета из-за возникших неполадок.

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Ранее на проблемы с самолётами Superjet-100 жаловалось руководство авиакомпании «Якутия». Их часто приходилось снимать с рейсов из-за технических неисправностей, двигатели ломались до истечения гарантийного срока, а их ремонт длился месяцами.

«Компания «Якутия» несёт колоссальные имиджевые и финансовые потери из-за задержек самолётов. Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг», — заявляла экс-директор «Якутии Ольга Фёдорова. Вскоре после этого она была уволена.