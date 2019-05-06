В Якутске на площадке детского сада погиб ребенок

Якутск, , 05:06 — REGNUM Смертельные травмы получил ребенок на игровой площадке одного из дошкольных учреждений Якутска. Городская прокуратура проводит проверку по факту смертельного случая, сообщает 6 мая пресс-служба прокуратуры Якутии.

Трагедия произошла 5 мая, когда на ребенка упала металлическая конструкция. Итогом проверки станет оценка соблюдения требований норм и правил при установке и использовании конструкции, а также действий или бездействия ответственных должностных лиц, пояснили в ведомстве.

Погибший — восьмилетний школьник, который жил рядом с детским садом на улице Дзержинского. Вместе со сверстниками в выходной день он отправился на площадку детского сада, где забрался на баскетбольное кольцо. Конструкция упала, придавив мальчика за шею, уточняет ЯСИА.

Проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Москве подростки получили травмы после падения детских качелей на игровой площадке. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело.

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