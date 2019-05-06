Понедельник, 6 Мая 2019 года
05:53:29 МСК

Жертвами резкого паводка на юге Китая стали шесть человек

Происшествия

Паводок был вызван обильными и резкими осадками

Жертвами резкого паводка на юге Китая стали шесть человек
Иллюстрация: Sakha.gov.ru
Паводок

Гуанчжоу, Китай, 6 мая 2019, 04:45 — REGNUM  Шестеро человек погибли и еще двое получили ранение в результате внезапного наводнения, произошедшего в одной из деревень в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 21:00 по местному времени еще 29 апреля в Ляньшань-Чжуан-Яоском автономном уезде Китая в результате сильных ливней, сообщил в местном бюро общественной безопасности.

После получения сообщений от выживших на место была направлены спасатели, которые нашли четыре тела к 23:00 по местному времени того же дня. Еще два тела были найдены только 1 мая.

С того времени эксперты провели расследование, которое показало, что все произошедшее является несчастным случаем, вызванным природным катаклизмов и чьей-либо вины в этом нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шэньчжэнь всей той же провинции Гуандун на юге Китая жертвами резкого паводка в середине апреля стали 11 человек. Паводок также был вызван большим количеством осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв паводка на юге Китая увеличилось до 11 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Паводок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить