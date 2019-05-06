Жертвами резкого паводка на юге Китая стали шесть человек

Гуанчжоу, Китай, , 04:45 — REGNUM Шестеро человек погибли и еще двое получили ранение в результате внезапного наводнения, произошедшего в одной из деревень в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 21:00 по местному времени еще 29 апреля в Ляньшань-Чжуан-Яоском автономном уезде Китая в результате сильных ливней, сообщил в местном бюро общественной безопасности.

После получения сообщений от выживших на место была направлены спасатели, которые нашли четыре тела к 23:00 по местному времени того же дня. Еще два тела были найдены только 1 мая.

С того времени эксперты провели расследование, которое показало, что все произошедшее является несчастным случаем, вызванным природным катаклизмов и чьей-либо вины в этом нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шэньчжэнь всей той же провинции Гуандун на юге Китая жертвами резкого паводка в середине апреля стали 11 человек. Паводок также был вызван большим количеством осадков.

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