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Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке

Происшествия

На тот момент на аттракционе находились 36 человек

Сан-Хуан, Аргентина, 6 мая 2019, 04:20 — REGNUM  Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.

Сообщается, что аттракцион «Молот» сломался спустя несколько секунд после запуска, зависнув в самой высокой точке на уровне 20 метров. На тот момент на аттракционе находились 36 человек, некоторые оказалась подвешены вниз головой.

Спасателям удалось снять людей с аттракциона спустя четыре часа. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время уполномоченные органы проверяют документацию парка развлечений и его лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая семь человек застряли в кабинке фуникулера из-за поломки двигателя на канатной дороге в Уфе. На место происшествия выехали спасатели и смогли снять застрявших людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро взрослых и двое детей застряли на канатной дороге в Уфе

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Происшествия в развлекательных заведениях
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