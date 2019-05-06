Вылет самолёта Superjet-100 из Якутска в Хабаровск задержан

Хабаровск, , 04:09 — REGNUM Рейс Якутск — Хабаровск, выполняемый на самолёте Superjet-100 6 мая был задержан. В авиакомпании «Якутия» объяснили, что задержка связана с тем, что лайнер прибыл с опозданием. Однако причину нарушения расписания не объяснили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В «Якутии» задержки рейсов объяснили ненадежностью самолётов Суперджет

В августе 2018 года дирекция авиакомпании «Якутия» объяснила самые частые в России срывы и задержки рейсов ненадежностью самолётов Superjet-100. На пресс-конференции директор авиакомпании Ольга Федорова сообщила журналистам, что в авиакомпании рассматривают возможность отказа от данного типа самолётов.

Читайте также: В «Шереметьево» при посадке загорелся пассажирский самолет

«Компания несёт колоссальные имиджевые и финансовые потери. Мы не можем допустить к полётам ненадёжные самолёты», — заявила Федорова в августе 2018 года.

В компании сообщали также, что рассматривают возможность замены Superjet-100 на самолёты Боинг, которые не имеют проблем с поставками запчастей, поскольку у них эта система налажена по всему миру. В других авиакомпаниях сообщали, что у «Суперджетов» ненадежные двигатели и шасси.

Читайте также: Стала известна судьба экипажа сгоревшего SSJ-100

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 5 на 6 мая в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский лайнер Superjet-100. Число погибших на данный момент — 41 человек.