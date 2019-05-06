Тысячи гектар леса горит в Приамурье

Благовещенск, , 03:58 — REGNUM На тушении пожаров в Амурской области задействовано 317 человек личного состава и 67 единиц техники, в том числе три воздушных судна «Амурской авиабазы», рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минлесхоза Приамурья.

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В праздничные дни с 1 по 5 мая на тушение сухой растительности огнеборцы Приамурья выезжали до 30 раз в сутки. Ими было ликвидировано более 40 крупных пожаров практически во всех муниципальных районах области. Самолёт Ан-2 проводит постоянное авиапатрулирование в Магдагачинском, Зейском, Свободненском, Шимановском, Архаринском районах. Крупнейшие пожары полыхают в Мазановском и Свободненском районах, где огнём поражено в общей сложности более 8 тысяч гектаров.

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«Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 47 человека парашютно-десантной противопожарной службы «Амурской авиабазы», 189 человек лесной охраны и 18 человек федерального резерва, также имеется 264 единицы техники», — рассказали в Минлесхозе Приамурья.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации введён в лесах Зейского района Амурской области районной администрацией. В сообщении сказано, что режим ЧС вводится в районе с 4 мая из-за лесных пожаров. Администрация обратилась с убедительной просьбой к жителям и гостям района соблюдать правила пожарной безопасности, воздержаться от выездов в лес, не разводить костры и не поджигать сухую растительность.