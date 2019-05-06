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В Забайкалье после драки полицейских начата проверка

Происшествия

Региональные издания опубликовали видеозапись драки, в которой участвовали люди в полицейской форме

Чита, 6 мая 2019, 03:45 — REGNUM  Доследственная проверка проводится в Забайкальском крае после появления сообщений о потасовке с участием сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел в поселке Дарасун Карымского района. Региональные издания опубликовали видеозапись драки, в которой участвовали люди в полицейской форме. Позже они уехали с места событий на автомобиле с полицейской символикой.

Следовали проверяют эту информацию, устанавливают принадлежность автомобиля и личности оказавшихся в кадре мужчин. Запланирован опрос очевидцев происшествия. Процессуальное решение, пояснили в ведомстве, будет принято по итогам проверки.

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Массовые драки
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