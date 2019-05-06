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Жертвой трагедии в «Шереметьево» мог стать гражданин США

Происшествия

Официального подтверждения гибели иностранца пока нет

Москва, 6 мая 2019, 03:31 — REGNUM  Американский гражданин погиб в результате пожара на борту лайнера Superjet-100 в «Шереметьево». Об этом 6 мая сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Джереми Хинтон Брукс направлялся в Мурманск из Лос-Анджелеса совмещенным рейсом. Отметим, что такого пассажира нет в списке выживших, опубликованном пресс-службой «Аэрофлота».

Официального подтверждения гибели иностранца пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер Superjet-100 рейса Москва — Мурманск загорелся в аэропорту «Шереметьево» после жесткой посадки. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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