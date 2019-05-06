Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии

Москва, , 03:19 — REGNUM Попадание молнии в самолет Superjet-100 привело к отказу автоматики, из-за этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает НТВ.

«Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу», — говорится в сообщении телеканала.

Один из членов экипажа также подтвердил версию с молнией. Он уточнил, что инцидент произошел на высоте около 2100 метров. Кроме того, по одной из версий, лайнер загорелся еще в воздухе, а не после удара о взлетную полосу.

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Указано также, что лайнер рейса «Москва — Мурманск» приземлялся в «Шереметьево» без связи с землей. Удар о взлетную полосу привел к поломке шасси, которые могли пробить топливные баки. После этого самолет загорелся, пламя охватило всю хвостовую часть.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая при аварийной посадке в Москве на борту самолета Superjet-100 компании «Аэрофлот» начался пожар. В самолете находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа, выжили 37 человек. По данным СКР, 41 человек погиб.

Подробности происшествия: В «Шереметьево» при посадке загорелся пассажирский самолет