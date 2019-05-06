Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Три человека пострадали в автомобильной аварии в Петербурге

Происшествия

Пострадавшие были госпитализированы

Санкт-Петербург, 6 мая 2019, 02:28 — REGNUM  Легковой автомобиль столкнулся с эвакуатором в Невском районе Санкт-Петербурга, в результате чего пострадали три человека, сообщает портал 78.ru.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением из-за скользкой дороги и врезался в припаркованный эвакуатор. В результате ДТП пострадали три человека, находившихся в салоне «легковушки», их госпитализировали. Отмечается, что водитель автомобиля впал в кому.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Калуге легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в троллейбус. В результате ДТП пострадали водитель троллейбуса и один из пассажиров, они были госпитализированы. Виновница аварии, находившаяся за рулем легкового автомобиля, не пострадала.

Читайте ранее в этом сюжете: Иномарка врезалась в троллейбус в Калуге

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Дорожно-транспортные происшествия
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