Глава Минздрава рассказала о состоянии пассажиров SSJ-100

Москва, , 02:04 — REGNUM Пострадавшие при аварийной посадке в «Шереметьево» пассажиры лайнера Superjet-100 получают «абсолютно адекватный» объем медицинской помощи. В столичных клиниках находятся шесть человек, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Глава Минздрава уточнила, что в центре Вишневского находится женщина с ожогами 15−18% поверхности тела и множественными травмами. Еще одна пациентка с ожогами и термоингаляционной травмой помещена в институт Склифосовского.

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Кроме того, 14 человек, включая 16-летнего мальчика, обращались за помощью из-за разнообразных реакций на стресс. В общей сложности медики помогли 34 пассажирам и четверым членам экипажа лайнера, добавила министр.

Отметим, что Следственный комитет России сообщил о 37 выживших в результате трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер Superjet-100 компании «Аэрофлот», вылетевший в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» и загорелся во время аварийной посадки. По данным СКР, 41 человек погиб.

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