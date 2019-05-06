Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после авиакатастрофы

Мурманск, , 02:03 — REGNUM Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после катастрофы самолета Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево», унесшей жизни 41 человека. Траур был объявлен врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

«В Мурманской области объявлен трехдневный траур», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая вылетевший из Москвы в Мурманск авиалайнер Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево». Во время аварийной посадки самолет загорелся. Согласно данным Следственного комитета РФ, из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера, выжили 37 человек, 41 человек погиб.

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