Москва, , 01:19 — REGNUM

Эвакуация пассажиров Superjet-100 после аварийной посадки в «Шереметьево» заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд. Об этом заявил руководитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов, передает телекомпания «Звезда».

"Могу сказать, что эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд», — отметил Фетисов.

Представитель авиакомпании сообщил также, что самолетом управлял опытный командир, чей общий налет составляет 6,8 тыс. часов.

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Пилоты оставались в кабине до тех пор, пока пассажиры и бортпроводники не покинули лайнер. После этого эвакуировались и лётчики, сообщил источник радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая при аварийной посадке Superjet-100 в «Шереметьево» погиб, по данным СКР, 41 пассажир. Лайнер, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и загорелся после того, как коснулся взлетной полосы.