Катастрофа SSJ-100: губернатор Подмосковья выразил соболезнования

Москва, , 00:41 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». Сообщение опубликовано в микроблоге Twitter.

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«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево», — написал Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт рейса Москва — Мурманск совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погибли и пострадали люди.

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