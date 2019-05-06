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Катастрофа SSJ-100: губернатор Подмосковья выразил соболезнования

Происшествия

В авиакатастрофе погибли люди

Москва, 6 мая 2019, 00:41 — REGNUM  Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». Сообщение опубликовано в микроблоге Twitter.

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«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево», — написал Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт рейса Москва — Мурманск совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погибли и пострадали люди.

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Авиапроисшествия
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