Понедельник, 6 Мая 2019 года
01:30:06 МСК

Чибис: «Мы ждем и молимся, чтобы страшная цифра была меньше»

Происшествия

Врио губернатора Мурманской области выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Шереметьево

Мурманск, 6 мая 2019, 00:27 — REGNUM  Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования близким погибших в катастрофе, произошедшей 5 мая в Шереметьево.

«Уже известно, что далеко не всех пассажиров удалось эвакуировать. Страшные минуты ожидания — следствие устанавливает личности пострадавших, очень важно не ошибиться, мы ждем и молимся, чтобы страшная цифра была меньше. Я всем сердцем соболезную тем, кого коснулась эта ужасная трагедия, мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку в этот тяжелый момент», — написал Андрей Чибис в своем Instagram.

Врио губернатора также напомнил, что в аэропорту Мурманска для тех, кто приехал встретить своих близких, работают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер Superjet-100 загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту «Шереметьево». По последним данным, выжили 37 человек из 78. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем гибель людей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить