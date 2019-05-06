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Из 78 человек 37 выжили при аварийной посадке в «Шереметьево» — СКР

Происшествия

Ранее СКР сообщал о 13 погибших

Москва, 6 мая 2019, 00:19 — REGNUM  При аварийной посадке лайнера Superjet-100 в «Шереметьево» выжили 37 человек. Уточненные данные приводит официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Всего на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, находились 78 человек, напомнила Петренко.

«По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — говорится в сообщении СКР.

Ранее Следственный комитет сообщал о 13 погибших, включая двоих детей. Таким образом, фактическое число жертв трагедии превышает 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер Superjet-100 загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту «Шереметьево». По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем гибель людей.

Читайте развитие сюжета: Расследование трагедии в «Шереметьево» поручено центральному аппарату СКР

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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