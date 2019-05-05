Москва, , 22:33 — REGNUM

Государственную комиссию, которая займется расследованием обстоятельств возгорания пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево» поручил создать премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Евгений Дитрих Kremlin.ru

«Глава правительства говорил по телефону с министром транспорта Евгением Дитрихом, — говорится в сообщении. — … Поручено образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» аварийно приземлился следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек. По данному факту было возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

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