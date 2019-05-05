Андрей Чибис не может получить данных о пострадавших в Шереметьево

Мурманск, , 21:34 — REGNUM Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прибыл в аэропорт Мурманска, где работают психологи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Официальных данных о пострадавших все еще нет, делаем все возможное, чтобы добиться данных о состоянии наших людей», — заявил Чибис.

Напомним, по последним официальным данным, в результате возгорания на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» погиб один человек. Однако по данным СМИ, число жертв происшествия составляет как минимум 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.