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Андрей Чибис не может получить данных о пострадавших в Шереметьево

Происшествия

Врио губернатора заявил о том, что делает все возможное для уточнения сведений

Андрей Чибис не может получить данных о пострадавших в Шереметьево
Иллюстрация: Gov-murman.ru
Андрей Чибис

Мурманск, 5 мая 2019, 21:34 — REGNUM  Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прибыл в аэропорт Мурманска, где работают психологи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Официальных данных о пострадавших все еще нет, делаем все возможное, чтобы добиться данных о состоянии наших людей», — заявил Чибис.

Напомним, по последним официальным данным, в результате возгорания на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» погиб один человек. Однако по данным СМИ, число жертв происшествия составляет как минимум 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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